07:51, 23 марта 2026

Выгоду России от ослабления санкций США на нефть описали словами «это немного»

Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия немного заработает в результате возможного подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такими словами в эфире телеканала NBC News описал возможную выгоду РФ в результате ослабления санкций глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам чиновника, в лучшем случае заработок России на росте цен на сырье составит порядка двух миллиардов долларов.

«Что лучше? Получит ли Россия больше денег, если нефть поднимется до 150 долларов, и они заберут 70 процентов этой суммы, а это 105 долларов, или если нефть останется ниже 100 долларов? Так они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов — это один день бюджета Российской Федерации», — пояснил Бессент.

Глава Минфина также допустил отправку американских войск на иранский остров Харк с целью открытия судоходства в Ормузском проливе. «Все варианты остаются на столе», — пояснил он.

США тем временем высвободили первые 42,5 миллиона из 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. До этого американский президент Дональд Трамп распорядился высвободить из национального нефтяного резерва 172 миллиона баррелей. В начале марта 2026 года его объемы оценивались в 415,44 миллиона. Таким образом, речь идет о высвобождении примерно 41 процента нефтяных запасов страны.

