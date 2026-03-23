Японский рынок акций обрушился

Индекс крупнейшей в Азии биржи Nikkei обрушился почти на 5 процентов

Индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei упал на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об обрушении японского рынка акций со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

В ходе утренней сессии индекс Nikkei, который отражает курсы акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 4,98 процента. Тенденцию объясняют ситуацией в Персидском заливе, так как от перекрытия Ормузского канала страдают покупатели нефти, одним из крупнейших из них является Япония. Еще одной причиной стало падение американского индекса Dow Jones, которое повлияло на настроения инвесторов в Токио.

Обвал японского рынка ударил и по иене — с открытия торгов национальная валюта подешевела на 0,16 процента, до уровня в 159,47-159,48 иены за доллар.

В прошлый раз японский рынок акций падал после ударов Израиля по иранскому газовому месторождению «Южный Парс», после чего Тегеран атаковал производство СПГ в Катаре. Тогда в результате эскалации индекс Nikkei снизился в ходе торгов 19 марта на 3,57 процента, до 53 266,5 пункта.

Япония является одной из наиболее зависимых от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, который с началом конфликта фактически перекрыт Ираном. Токио уже пришлось распечатать стратегические запасы нефти, которые могут дать стране возможность продержаться без закупок в течение полугода.