11:30, 23 марта 2026

Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Отключения мобильного интернета в центре Москвы с начала марта привели к росту посещаемости заведений с публичным Wi-Fi и, соответственно, дополнительному доходу для них. Об этом со ссылкой на оценку участников рынка пишут «Ведомости».

По данным Hot-WiFi (оператор публичного WiFi), кафе, рестораны, торговые точки, отели и бизнес-центры с доступом к интернету могли привлечь около 3,4 миллиона клиентов свыше обычного трафика, что увеличило выручку на шесть миллиардов рублей.

В общей сложности за первые две недели марта число подключений к публичным сетям Wi-Fi в центре столицы выросло в четыре раза, до 23 миллионов уникальных сессий, а трафик увеличился в 3,5 раза, до 54,7 терабайт.

На железнодорожных вокзалах Москвы число подключений стало больше в 2,5 раза, подтвердил представитель «Транстелекома». «Ростелеком» указал, что заявки на услуги фиксированной связи с Wi-Fi-роутером выросли на 40 процентов из-за проблем с мобильным интернетом.

Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
12 марта 2026
Мобильный интернет отключен в некоторых районах Москвы уже шестой день. Что об этом говорят в Кремле?
11 марта 2026

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова описала ситуацию с интернетом в центре Москвы как переходную. Регистрироваться в публичных сетях стало проще, но остаются проблемы с sms или вызовами с кодами авторизации.

Вместе с тем опрошенные изданием участники рынка говорят не о дополнительной прибыли, а о потерях, связанных с недоступностью мобильного интернета. В том числе они жалуются на сложности с доставкой, оплатой и доступом к программам лояльности.

Замгендиректора по стратегическим проектам оператора «Обит» Михаил Телегин предположил, что один день серьезных ограничений мобильной связи в Москве обходится бизнесу в сумму до миллиарда рублей. В основном проблемы касаются малого бизнеса и сфер, где мобильный интернет критически важен — это такси, каршеринг, службы доставки, онлайн-ретейл.

Ранее сообщалось, что сервисы аренды электросамокатов намерены предоставлять доступ к услуге через смс, которое будет автоматически отправляться после чтения QR-кода.

