23:47, 23 марта 2026

Зеленского уличили в попытках заискивания перед Западом

Небензя заявил, что Зеленский пытается напомнить Западу о своей полезности
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вместо заботы о своей стране и ее жителях пытается напомнить о своей полезности западным кураторам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Зеленский тут же засуетился и начал предлагать свою помощь, рапортовать о том, как направляет украинских военных специалистов и дроновые расчеты за тысячи километров защищать чужие базы и участвовать в чужих конфликтах», — подчеркнул он.

По словам Небензи, «вместо того чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он пытается любой ценой напомнить о своей полезности Западу».

Ранее венгерский министр Янош Бока рассказал, что агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает его страну и украинские вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы. Запад не сможет доверять такому неадекватному лидеру, как Зеленский.

До этого Зеленский выразил опасение, что Запад уменьшит поставки оружия Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    В России анонсировали новые условия для мира на Украине

    Для пенсионеров захотели заблокировать звонки из-за рубежа

    В Британии ввели ограничения на продажу топлива

    Зеленского уличили в попытках заискивания перед Западом

    Небензя назвал число пострадавших от ударов ВСУ мирных россиян

    Умер замглавы комитета Госдумы по обороне

    Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

    Экс-премьера Украины удивило поведение жителей Киева

    В Иране высказались о завершении войны

    В США заявили о масштабных планах в отношении Ближнего Востока

    Все новости
