09:55, 23 марта 2026Россия

Житель горящего дома в центре Москвы привел подробности спасения

Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель горящего дома на Николоямской улице в центре Москвы вылез на балкон и был замечен спасателями. Такие подробности об операции мужчина привел в разговоре с РЕН ТВ.

Горожанин отметил, что не спал. Когда он открыл дверь в подъезд, то увидел, что там все полыхает. В его квартиру моментально проник дым. Москвич успел выбраться на балкон, планируя спускаться вниз по решеткам. Там его заметили сотрудники экстренных служб и сняли с высоты.

Другая жительница дома подчеркнула, что сотрудники МЧС сначала эвакуировали семьи с детьми.

По последним данным, число жертв пожара в московском доме выросло до трех.

О пожаре в девятиэтажке в центре столицы стало известно утром в понедельник, 23 марта. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. Всего удалось эвакуировать 20 жильцов.

