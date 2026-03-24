20:09, 24 марта 2026

82-летний мужчина на протяжении 105 дней тратил по 12 часов на дорогу ради встреч с женой

Антонина Черташ
Фото: 2p2play / Shutterstock / Fotodom

В Китае 82-летний пенсионер на протяжении 105 дней тратил по 12 часов на дорогу, чтобы провести с женой в реанимации полчаса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чэнь Ачун, фермер из провинции Чжэцзян, провел в браке с женой по имени Сюэ 50 лет. Однако в 2025 году у 76-летней Сюэ случился инсульт, который осложнился пневмонией. Женщину госпитализировали в районную больницу — далеко от деревни. Несмотря на долгий путь, Ачун стал навещать ее ежедневно.

Он вставал в половине пятого утра, готовил еду и отправлялся в путь. Сначала пенсионер ехал на автобусе до города Нинбо, затем пересаживался на другой автобус — и к 10:30 приезжал к больнице. Чтобы сэкономить, мужчина брал с собой домашнюю еду в корзине. Во время недолгих свиданий он держал жену за руку, говорил с ней, вспоминал, как работал в поле, а она вела хозяйство. Он умывал ее, поправлял одеяло. 13 марта состояние супруги казалось стабильным, Чэнь, уезжая, сказал ей, чтобы она не волновалась, и женщина кивнула в ответ. Но уже в дороге ему позвонили из больницы: сердце жены остановилось. Вместе с сыном он вернулся, чтобы в последний раз попрощаться с любимой.

Наша совместная жизнь в этом мире закончена, но я не могу это принять

Чэнь Ачун

За время лечения семья потратила все сбережения — более 100 тысяч юаней (около 1,3 миллиона рублей), а сын продал дом. Узнав о преданности Чэня, больница продлила часы посещений, транспортные компании перестали брать с него плату за проезд, а неравнодушные люди пожертвовали семье 140 тысяч юаней (порядка 1,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Ему удалось успеть к началу свадьбы и повести дочь под венец.

