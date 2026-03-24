Американский БЭК с боеголовкой выбросило на берег Черного моря

БЭК Aegir-W американского производства с боеголовкой выбросило на турецкий берег

Одну из модификаций безэкипажного катера (БЭК) Aegir-W производства американской компании Sierra Nevada с боеголовкой на борту выбросило на берег Черного моря в Турции. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, севший на мель на пляже в районе Юджелер округа Унье провинции Орду (Турция) надводный беспилотник 20 марта обнаружили местные жители, о чем сообщили властям. Через день — 21 марта — специалисты Военно-морских сил Турции по обезвреживанию взрывных устройств провели техническую инспекцию судна.

«В ходе экспертизы было установлено, что надводный аппарат оставался в рабочем состоянии и нес боеголовку. Учитывая оцененный риск, власти приняли решение отбуксировать БЭК примерно на четыре километра от береговой линии и уничтожить его путем контролируемого взрыва», — пишет издание.

Defense News отмечает, что длина Aegir-W составляет менее десяти метров. БЭК изготовлен ​​из полиэтилена высокой плотности, оснащен дизельным двигателем внутреннего сгорания, способен развивать скорость более 25 узлов и перевозить максимальную нагрузку 300 килограммов на расстояние до 500 морских миль на крейсерской скорости. БЭК может работать как под управлением оператора, так и в полностью автономном режиме.

Ранее портал USNI News сообщил, что США и страны-партнеры в Таиланде в рамках учений Cobra Gold 2026 отработали борьбу с роями БЭКов.