Бывшего главного тренера «Спартака» уволили из клуба чемпионата Мексики

Бывшего главного тренера «Спартака» Абаскаля уволили из клуба чемпионата Мексики

Бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили из клуба «Атлетико Сан-Луис» чемпионата Мексики. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб сообщает, что достигнута договоренность с Абаскалем о досрочном прекращении его полномочий в качестве главного тренера нашей команды», — написано в заявлении клуба. Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Абаскаль возглавил «Атлетико Сан-Луис» 30 мая 2025 года. На данный момент команда занимает 15-е место в мексиканском чемпионате из 18 возможных. Она выиграла лишь в одном из последних шести матчей.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23.