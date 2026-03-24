Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:58, 24 марта 2026Спорт

Бывшего главного тренера «Спартака» уволили из клуба чемпионата Мексики

Владислав Уткин
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили из клуба «Атлетико Сан-Луис» чемпионата Мексики. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб сообщает, что достигнута договоренность с Абаскалем о досрочном прекращении его полномочий в качестве главного тренера нашей команды», — написано в заявлении клуба. Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Абаскаль возглавил «Атлетико Сан-Луис» 30 мая 2025 года. На данный момент команда занимает 15-е место в мексиканском чемпионате из 18 возможных. Она выиграла лишь в одном из последних шести матчей.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok