06:36, 24 марта 2026Мир

В Сербии объяснили слова Вучича о восстановлении городов Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова сербского президента Александра Вучича о восстановлении городов Украины воспринимаются как жест доброй воли. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

«Я воспринимаю это как жест доброй воли. Речь идет о большой трагедии на Украине, вызванной, прежде всего, действиями западных держав вместе с частью украинской элиты», — поделился он.

По словам парламентария, некоторые представители Украины вместе с представителями Запада лоббировали «шовинистическую повестку», игнорируя реалии геополитики и аспекты истории. «И это еще мягко сказано», — подытожил Йованович.

В июне 2025 года во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе Вучич заявил, что Белград предложил Киеву помощь в восстановлении двух городов или одного региона. Политик заявил об этом в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

