Дети нашли на школьной площадке скелет кельта

Во Франции дети нашли сидящий в яме скелет кельта

В городе Дижон, Франция, на детской площадке рядом со школой нашли таинственный скелет галла. Об этом пишет People.

Неожиданную находку сделали дети. Во время игры они наткнулись на скелет, сидящий в яме. Он стал пятым подобным скелетом, обнаруженным в марте в этом районе. Четыре предыдущих скелета также были найдены в сидячем положении. Их руки лежали на коленях, а лицо было обращено на запад.

Археологи считают, что эти останки принадлежат галлам — кельтским племенам, которые в железном веке населяли территорию современной Франции, Бельгии, Швейцарии и северной Италии.

В 2025 году во Франции нашли 13 скелетов кельтов. Один из них принадлежит ребенку, остальные — взрослым мужчинам ростом 160-175 сантиметров с хорошо сохранившимися зубами.

Археолог Аннамария Латрон призналась, что ученые все еще не могут понять, почему эти скелеты были захоронены именно в сидячем положении. По ее словам, у них нет ни одной рабочей гипотезы.

