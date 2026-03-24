Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:42, 24 марта 2026

Дети нашли на школьной площадке скелет кельта

Во Франции дети нашли сидящий в яме скелет кельта
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

В городе Дижон, Франция, на детской площадке рядом со школой нашли таинственный скелет галла. Об этом пишет People.

Неожиданную находку сделали дети. Во время игры они наткнулись на скелет, сидящий в яме. Он стал пятым подобным скелетом, обнаруженным в марте в этом районе. Четыре предыдущих скелета также были найдены в сидячем положении. Их руки лежали на коленях, а лицо было обращено на запад.

Археологи считают, что эти останки принадлежат галлам — кельтским племенам, которые в железном веке населяли территорию современной Франции, Бельгии, Швейцарии и северной Италии.

В 2025 году во Франции нашли 13 скелетов кельтов. Один из них принадлежит ребенку, остальные — взрослым мужчинам ростом 160-175 сантиметров с хорошо сохранившимися зубами.

Археолог Аннамария Латрон призналась, что ученые все еще не могут понять, почему эти скелеты были захоронены именно в сидячем положении. По ее словам, у них нет ни одной рабочей гипотезы.

Ранее сообщалось, что на окраине Кембриджа, Великобритания, нашли останки 10 викингов. Некоторые из мужчин были связаны, у одного из них отсутствовала голова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok