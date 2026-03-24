08:00, 24 марта 2026Мир

Сербcкий оппозиционер описал начало кризиса на Украине фразой «Россия не виновата»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Россия не виновата в начале украинского кризиса и ее реакция была логичной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

По словам парламентария, его движение находится в оппозиции нынешним властям Сербии. Поэтому Новая демократическая партия обозначила свою позицию по украинскому кризису.

«С самого начала кризиса на Украине мы заявляли, что Россия ни в чем не виновата и ее реакция на войну чужими руками, развязанную западными державами, была логичной», — рассказал Йованович.

Депутат отдельно отметил, что конфликт на Украине начался не в 2022 году, а в 2014-м. Тогда, добавил он, население Донбасса подверглось нападению, а в Одессе заживо сжигали людей.

10 июля 2024 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что бывший глава Белого дома Джо Байден демонстрирует двойные стандарты в вопросах оценок конфликтов на Украине и в Югославии. Тогда же он рассказал, что украинский кризис будет лишь ухудшаться.

