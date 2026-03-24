20:24, 24 марта 2026

ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

ФСБ рассказала, как за три часа нашла 10 желающих совершить в России диверсию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Свердловской области за три часа нашли десять человек готовых совершить диверсию за деньги. Об этом каналу ОТВ рассказала официальный представитель ФСБ России Елена Докучаева.

Ведомство разместило в интернете объявления, похожие на те, что публикуют кураторы противника. Соискателям предлагалось перейти в анонимный канал, где им рассказывали о необходимости пойти на диверсию за вознаграждение. Докучаева рассказала, что объявление за три часа просмотрели 28 тысяч человек, 176 перешли по ссылке. Лишь 46 покинули чат, узнав о незаконности действий, а десять согласились на диверсию на объектах инфраструктуры. За совершение преступления в ходе эксперимента обещали три миллиона рублей.

Эксперимент показал, что в первую очередь в зоне риска вербовки находятся люди, не обладающие достаточным критическим мышлением, и слишком доверчивые к информации в интернете. С теми кто согласился на диверсию в ФСБ проведут беседу.

Ранее российский депутат предложил дать асимметричный ответ на действия спецслужб Украины.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
