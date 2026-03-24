GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

Продажи кроссовера GAC Aion V в России стартуют 2 апреля от 3,999 млн рублей

GAC объявил цены и дату старта продаж на российском рынке своей первой электрической модели — кроссовера Aion V. Прием предварительных заказов уже стартовал, а начало продаж намечено на 2 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба марки.

Стоимость новинки начинается от 3 999 000 рублей с учетом специальных предложений. Для покупателей, которые решат сдать свой старый автомобиль по системе trade-in, предусмотрена дополнительная выгода в размере 200 тысяч рублей. Участники программы «Второй автомобиль в семью» смогут получить скидку 100 тысяч рублей.

Под капотом кроссовера установлен электродвигатель мощностью 204 лошадиные силы (или 150 киловатт). В конструкции использована запатентованная литий-железо-фосфатная батарея Magazine Battery 2.0, емкость которой составляет 75,26 киловатт-часа. Заявленного запаса хода в цикле NEDC хватает на 580 километров.

Безопасность пассажиров обеспечивает комплекс систем, включающий семь подушек безопасности, ассистенты контроля «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновения при движении задним ходом. Высокий уровень защиты подтвержден краш-тестами по методикам EuroNCAP и ANCAP, по итогам которых Aion V получил максимальные пять звезд.

Кроссовер будет предлагаться в двух вариантах оснащения — EX и EX Premium. В базовую версию входят светодиодная оптика спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, выдвижные ручки и ассистент переключения дальнего света. Парковаться водителю помогают система кругового обзора, а также датчики парковки. В список опций также входят обогрев лобового стекла, панорамная крыша с электроприводом и электроуправляемая шторка, а также электропривод двери багажника с функцией запоминания высоты открывания. Передние кресла получили электрорегулировки, память настроек, вентиляцию и подогрев. Для пассажиров второго ряда предусмотрены обогрев сидений и возможность изменения угла наклона спинки.

В топовой комплектации EX Premium передние сиденья дополнены функцией массажа. Также в этой версии предусмотрен встроенный холодильник объемом 6,6 литра, способный работать в режимах охлаждения, заморозки и подогрева в диапазоне от -15 до +50 градусов Цельсия.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые автомобили уже поступают к дилерам, заявил производитель.