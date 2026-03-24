Гоблин сравнил Трампа с обиженным ребенком

Пучков сравнил Трампа с обиженным ребенком из-за жалоб главы США на союзников

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, сравнил президента США Дональда Трампа с обиженным ребенком. Об этом он в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

Пучков прокомментировал новость о том, что Трамп раскритиковал союзников по НАТО из-за отказа помочь США в операции против Ирана. «Вообще, Дональд Трамп уже производит впечатление обиженного ребенка. "Мама, злые мальчишки со мной играть не хотят!" Что ты жалуешься?» — возмутился Гоблин.

Он также заявил, что нежелание членов Североатлантического альянса помогать Трампу в операции против Ирана связано с тем, что Вашингтон не обсудил с ними заранее планы. Кроме того, по мнению Пучкова, главы европейских стран «дружно ненавидят» президента США.

18 марта Трамп призвал американских союзников помочь в обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив. Он заявил, что им необходимо взять себя в руки. Однако Великобритания, Германия и Франция отказали президенту США.

