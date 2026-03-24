10:08, 24 марта 2026

Гости устроили драку на свадьбе и стали бить друг друга стульями

В Индии сторонники политика Чаудхари стали бить гостей стульями на свадьбе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Свадьба в Индии обернулась хаосом. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. На праздновании свадьбы ближе к вечеру возник конфликт между местным политиком Тилаком Виром Чаудхари и одним из приглашенных гостей. В драку быстро ввязались сторонники чиновника, которые стали бить остальных присутствующих, используя в качестве оружия пластиковые стулья. Все происходящее попало на видео, где на заднем плане раздаются испуганные женские крики.

Прибывшим на место полицейским удалось взять ситуацию под контроль, после чего праздник продолжился. Четверо участников драки были арестованы и отправлены на медицинское освидетельствование. Отец невесты, Прамад Кумар, заявил журналистам, что его родственники не имеют отношения к конфликту и что церемонию нарушили посторонние люди, ворвавшиеся в зал. Он потребовал принять строгие меры в отношении виновных, назвав произошедшее позором.

Помимо стульев, в ход, по словам свидетелей, шли палки, а панику среди присутствующих усилили сообщения о стрельбе. Полиция проверяет, действительно ли прозвучали выстрелы, и не исключает новых арестов. В отношении Чаудхари уже начата процедура аннулирования лицензии на огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что в Индии гости массовой свадьбы устроили драку из-за чипсов. Потасовка началась после того, как устроители мероприятия выставили закуски для участников церемонии.

