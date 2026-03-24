Готовивший подрыв военных цистерн россиянин получил срок

20:46, 24 марта 2026

Россиянин получил срок за подготовку взрыва в воинских частях Ставрополья
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянин Андрей Балашов, вступивший в ряды Службы безопасности Украины (СБУ), получил 15 лет строгого режима за подготовку диверсии в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

В октябре 2023 года осужденный предложил спецслужбам противника свои услуги и по указанию куратора прибыл в Ставропольский край, где начал собирать информацию об интересующих СБУ объектах. Выполняя задания, он арендовал часть дома, изучил расположение складов воинских частей и передал эту информацию куратору. Позже он купил компоненты, необходимые для изготовления бомбы, с помощью которой собирался подорвать цистерны с нефтепродуктами на территории российских воинских частей.

23 декабря 2023 года Балашов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. К этому времени он успели изготовить два самодельных взрывных устройства.

Ранее в ФСБ рассказали, как за три часа нашли 10 желающих совершить в России диверсию мужчин.

