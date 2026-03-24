Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:53, 24 марта 2026Культура

Хабенский назвал преимущество людей с ограниченными возможностями

Ольга Коровина

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народный артист России Константин Хабенский порассуждал о попытках людей стать счастливыми. Его слова передает «Пятый канал».

Актер получил премию «Ника» за роль в фильме «Здесь был Юра», где сыграл персонажа с ментальными особенностями. Он отметил, что обычному человеку для счастья нужно гораздо больше, чем людям «с ограниченными возможностями». Хабенский признался, что по этой причине задается философским вопросом о том, чьи возможности на самом деле ограничены.

«Я попытался пофантазировать в роли Юры, сколько моему герою необходимо каких-то составляющих для того, чтобы быть счастливым. Намного меньше, чем нам», — пояснил артист.

Ранее Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Актер признался, что считал свою работу в картине «Здесь был Юра» ролью второго плана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok