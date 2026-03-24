16:03, 24 марта 2026

Инструкции по финансированию запрещенных организаций нашли в Telegram-каналах

В Москве суд запретил Telegram-каналы с инструкциями для запрещенных организаций
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Останкинский районный суд Москвы запретил Telegram-каналы, в которых публиковались инструкции по финансированию запрещенных организаций. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Решение подлежит немедленному исполнению, потому что сейчас зайти на каналы может практически любой желающий. В суде отметили, что целью деятельности таких каналов было нарушение конституционных основ России.

Ранее Останкинский суд столицы удовлетворил ходатайство прокурора и запретил Telegram-канал из-за имевшейся в нем инструкции по проведению актов телефонного терроризма ради срыва итоговых экзаменов в вузах.

