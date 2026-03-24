МИД КНР: Евросоюз должен отказаться от мышления с нулевой суммой

Европейскому союзу стоит объективно оценивать экономическое развитие Китая. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел этой страны БРИКС Линь Цзянь. Его процитировало ТАСС.

По его словам, властям Евросоюза следует воздержаться от протекционистских мер и отказаться от «мышления с нулевой суммой», придерживаясь в отношениях с Пекином рационального подхода.

Представитель МИД подчеркнул, что его страна готова быть не только мировой фабрикой, но и мировым рынком. В связи с этим Линь Цзянь призвал европейских партнеров вместе воспользоваться теми возможностями, которые открывает предстоящая 15-я пятилетка. В связи с этим китайская сторона ратует за сбалансированное развитие торговли и открытую торгово-экономическую среду.

В 2025 году объем торговли Китая с Европой вырос на 5,4 процента, до более чем 828 миллиардов долларов.

Также есть сведения, что повышенные импортные пошлины США, введенные в отношении китайской продукции, не привели к существенному наплыву экспорта азиатской страны в европейский регион.