Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 24 марта 2026Мир

Крупнейший в Америке нефтезавод взорвался и попал на видео

Нефтезавод Valero в штате Техас взорвался и стал уже вторым за 2 недели
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Shot

За прошедшие две недели в американском штате Техас взорвался второй и один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — Valero в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива. Кадрами мощного пожара и черных клубов дыма поделился Telegram-канал Shot.

На видео видно, как предприятие, мощностью более 335 000 баррелей в сутки, охвачено пламенем. По словам жителей, они услышали громкий звук, а затем с нефтезавода повалил густой дым, который видно за несколько километров.

Причины взрыва — неизвестны.

До этого в Техасе взорвался НПЗ Bayport Choate, принадлежащий компании LyondellBasell.

Ранее стало известно о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул на территории нефтезавода Samref в Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Названо количество ошибочных штрафов с дорожных камер в России

    Бывший стриптизер расправился с женой

    Названа неочевидная опасность анального секса

    В Сербии высказались о введении санкций против России

    Крупнейший в Америке нефтезавод взорвался и попал на видео

    Сальдо рассказал о борьбе в структурах власти Украины

    В США оценили перспективы привлечения десанта к операции против Ирана

    Трамп удивил Европу заявлением об Иране

    Журналист рассказал о жестоких пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok