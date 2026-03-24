Крупнейший в Америке нефтезавод взорвался и попал на видео

Нефтезавод Valero в штате Техас взорвался и стал уже вторым за 2 недели

Telegram-канал Shot

За прошедшие две недели в американском штате Техас взорвался второй и один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — Valero в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива. Кадрами мощного пожара и черных клубов дыма поделился Telegram-канал Shot.

На видео видно, как предприятие, мощностью более 335 000 баррелей в сутки, охвачено пламенем. По словам жителей, они услышали громкий звук, а затем с нефтезавода повалил густой дым, который видно за несколько километров.

Причины взрыва — неизвестны.

До этого в Техасе взорвался НПЗ Bayport Choate, принадлежащий компании LyondellBasell.

Ранее стало известно о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул на территории нефтезавода Samref в Саудовской Аравии.