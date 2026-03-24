23:17, 24 марта 2026Мир

Экс-советник главы Пентагона высказался о планах США отправить сухопутные войска в Иран

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Планы по отправке американских сухопутных войск в Иран вызывают много вопросов, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, как только в Иране высадятся десантники, морские пехотинцы, рейнджеры или кто-то еще, возникнут вопросы.

«Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? (…) Какую пользу это нам принесет?» — высказался он.

Ранее стало известно, что США хотят развернуть на Ближнем Востоке около трех тысяч десантников.

Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы идущих переговорах.

