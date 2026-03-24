Бывший СССР
18:12, 24 марта 2026

На Украине назвали два условия вывода ВСУ из Донбасса

«Страна.ua»: Киев выведет ВСУ из Донбасса при остановке помощи США или ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев может согласиться вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса, в случае если США или Евросоюз (ЕС) остановят помощь. Такие условия назвало в Telegram украинское издание «Страна.ua».

«Первое — прекращение американской поддержки и прочие возможные практические меры давления США на Киев. Второе — провал планов по выделению кредита ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что в таком случае во власти могут укрепиться силы, которые поддерживают прекращение конфликта.

В издании также сообщили, что ВСУ уже к осени обескровят свои резервы, если предпримут новую попытку наступления. По словам источника среди украинских военных, в условиях тотального господства российских дронов в воздухе наступательные действия приведут к кратному росту потерь.

