Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 24 марта 2026

На Западе высказались о последствиях нервного срыва Дональда Трампа

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Соединенных Штатах разлетаются слухи о том, что президент Дональд Трамп получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном. Если это действительно так, то действующего лидера страны ждет отставка по состоянию здоровья, рассказал обозреватель Грег Вайнер, пишет «ОСН».

«Слухи о нервном срыве Трампа распространяются по территории США очень быстро. Его оппоненты, конечно, отслеживают ситуацию. Начались разговоры о том, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса», — отмтеил журналист.

По его словам, американский закон позволяет осуществить отстранение президента на основании несоответствующего состояния. здоровья.

Ранее СМИ писали, что заявление Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков. Отмечается, что политик мог создавать прикрытие, чтобы отступить, «как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии».

Политик ранее во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. До этого стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok