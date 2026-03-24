На Западе высказались о последствиях нервного срыва Дональда Трампа

Журналист Вайнер: Трамп получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном

В Соединенных Штатах разлетаются слухи о том, что президент Дональд Трамп получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном. Если это действительно так, то действующего лидера страны ждет отставка по состоянию здоровья, рассказал обозреватель Грег Вайнер, пишет «ОСН».

«Слухи о нервном срыве Трампа распространяются по территории США очень быстро. Его оппоненты, конечно, отслеживают ситуацию. Начались разговоры о том, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса», — отмтеил журналист.

По его словам, американский закон позволяет осуществить отстранение президента на основании несоответствующего состояния. здоровья.

Ранее СМИ писали, что заявление Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков. Отмечается, что политик мог создавать прикрытие, чтобы отступить, «как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии».

Политик ранее во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. До этого стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.