Трамп удивил Европу заявлением об Иране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 24 марта 2026

Guardian: Заявление Трампа о диалоге с Ираном стало неожиданностью для Европы
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Автор назвал это «бомбой замедленного действия». Отмечается, что политик мог создавать прикрытие, чтобы отступить, «как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии».

По словам автора, вызывает вопросы также нежелание главы Белого дома раскрывать, с кем США якобы вели переговоры. «Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция», — пишет издание.

Ранее Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. До этого стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok