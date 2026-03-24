Научный сотрудник Российской академии наук получил 9,5 года колонии из-за 2800 рублей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:07, 24 марта 2026

Суд дал 9,5 года научному сотруднику РАН Фролову за перевод Артподготовке
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Второй западный военный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова (признан в РФ иноагентом) из-за перевода 2800 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным в финансировании терроризма. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Фролов также обязан выплатить штраф в 330 тысяч рублей.

По версии суда, он перевел 2800 рублей на аккаунт организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена). Фролов частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма за платные реакции под постами признанной террористической и запрещенной в России организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    В России указали на план Трампа объявить виноватого в провальной войне против Ирана

    После исповеди российский генерал решил «искупить свои ошибки»

    Стало известно о большом страхе командования ВСУ

    Одна страна вынуждена выпустит нефть из госрезерва

    Обнаружена многогранная польза экзотического фрукта

    Героиня популярного реалити-шоу раскрыла правду об оргиях за кадром

    Раскрыты детали атаки ВСУ на Россию после слов о готовности Зеленского к заключению мира

    Трамп оказался в ловушке из-за Ирана

    Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоквартирного дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok