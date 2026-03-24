Научный сотрудник Российской академии наук получил 9,5 года колонии из-за 2800 рублей

Суд дал 9,5 года научному сотруднику РАН Фролову за перевод Артподготовке

Второй западный военный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова (признан в РФ иноагентом) из-за перевода 2800 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным в финансировании терроризма. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Фролов также обязан выплатить штраф в 330 тысяч рублей.

По версии суда, он перевел 2800 рублей на аккаунт организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена). Фролов частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма за платные реакции под постами признанной террористической и запрещенной в России организации.