16:58, 24 марта 2026

Названы снижающие риск нарушений обмена веществ продукты

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rimma Bondarenko / Shutterstock / Fotodom

Увеличение потребления кальция и молочных продуктов может быть связано со снижением риска метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, повышенное давление и сбои в обмене веществ. К такому выводу пришли ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 24 научных работ, в которых изучалась связь между рационом и распространенностью метаболического синдрома у взрослых. Сравнивались группы с самым высоким и самым низким уровнем потребления кальция и молочных продуктов.

Выяснилось, что более высокий уровень потребления кальция связан с уменьшением вероятности метаболического синдрома примерно на 15 процентов. В случае молочных продуктов этот показатель оказался еще выше — риск снижался примерно на 22 процента. Кроме того, у таких людей чаще фиксировались более благоприятные показатели давления, уровня сахара в крови и липидного профиля.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты носят наблюдательный характер и не доказывают причинно-следственную связь. Тем не менее они указывают на возможную роль рациона, богатого кальцием, в поддержании нормального обмена веществ и снижении риска метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что замена обычного молока на овсяное молоко снижает уровень плохого холестерина.

