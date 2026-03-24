12:34, 24 марта 2026МирЭксклюзив

Названы условия вступления Саудовской Аравии в конфликт с Ираном

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Саудовская Аравия пока не станет вступать в конфликт с Ираном на стороне США, а попытается решить вопрос с помощью дипломатии, допустил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, публикация в СМИ сообщений о, якобы, готовности страны к участию в противостоянии, — попытка подать сигнал Ирану.

«Когда хотят нанести удар, его наносят. Когда хотят вступить в конфликт, в него вступают. А пока речь просто о предупреждении со стороны Саудовской Аравии Ирану, чтобы тот перестал наносить удары по территории страны», — сказал политолог.

Кроме того, по мнению Перенджиева, Саудовская Аравия также хочет показать приверженность США на случай возможных провокаций со стороны Ирана. Речь, как он считает, может идти и о попытке успокоить Вашингтон.

«Пока Саудовская Аравия не будет вступать в конфликт, а попытается все решить путем дипломатии, путем вот таких угроз. Они оставляют себе поле для маневра — может, примут участие в противостоянии, а, может, и нет. Показательно также, что подобные сообщения появились именно тогда, когда США объявили о перемирии с Ираном», — добавил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что две арабские страны — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — близки к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.

