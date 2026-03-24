Одна страна Ближнего Востока частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве

Сирия частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве

Одна страна Ближнего Востока частично открыла воздушное пространство — Сирия ограниченно разрешила транзитные рейсы в третьи страны через свою территорию. Об этом ТАСС рассказал источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиационный трафик над страной.

Специально под эти цели был открыт воздушный коридор от границы с Турцией по пути к Средиземному морю. В настоящее время полеты самолетов гражданской авиации осуществляются только в аэропорт Алеппо по трем коридорам.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты российских самолетов через воздушное пространство Ирана и Израиля. Соответствующие указания действуют до 23:59 по московскому времени 27 марта.