Одна страна Ближнего Востока частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 24 марта 2026Путешествия

Сирия частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве
Зарина Дзагоева
Фото: Ammar Awad / Reuters

Одна страна Ближнего Востока частично открыла воздушное пространство — Сирия ограниченно разрешила транзитные рейсы в третьи страны через свою территорию. Об этом ТАСС рассказал источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиационный трафик над страной.

Специально под эти цели был открыт воздушный коридор от границы с Турцией по пути к Средиземному морю. В настоящее время полеты самолетов гражданской авиации осуществляются только в аэропорт Алеппо по трем коридорам.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты российских самолетов через воздушное пространство Ирана и Израиля. Соответствующие указания действуют до 23:59 по московскому времени 27 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok