Культура
16:00, 24 марта 2026

Врач перечислил возможные диагнозы опирающейся на трость Пугачевой

Ортопед Литвиненко: Пугачеву могут беспокоить проблемы с двигательным аппаратом
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Трость могла потребоваться певице Алле Пугачевой из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Об этом заявил ортопед Андрей Литвиненко в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, 76-летняя артистка могла столкнуться с множеством возрастных проблем со здоровьем. «Это могут быть заболевания суставов нижних конечностей, стопы, голеностопного сустава, тазобедренного, коленного, проблемы в поясничной области», — рассказал Литвиненко. Врач отметил, что к использованию трости могли привести остеохондроз, грыжи, протрузии или диабет, вызывающий осложнение в виде «диабетической стопы».

Ранее сообщалось, что стоимость позолоченной трости артистки составляет от 270 евро (25,2 тысячи рублей). Трость ручной работы итальянского производителя покрыта тонким слоем золота, ее ручка украшена черными стеклянными элементами, которые имитируют драгоценные камни.

