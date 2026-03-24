Раскрыта стоимость позолоченной трости Аллы Пугачевой

Стоимость позолоченной трости Пугачевой с гравировкой составила 25 тысяч рублей

Журналисты aif.ru раскрыли стоимость позолоченной трости советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Материал опубликован на сайте издания.

Отмечается, что новый аксессуар 76-летней Примадонны — ручной работы итальянского производителя. Трость, на конце которой находится резиновая накладка для устойчивости и защиты пола, выполнена из латуни и покрыта тонким слоем золота.

При этом ручка украшена черными стеклянными элементами, которые имитируют драгоценные камни. В то же время на стержень изделия нанесена гравировка. По данным редакторов, цена трости составляет от 270 евро (25,2 тысячи рублей).

Ранее в марте Алла Пугачева вышла на публику в 37-летнем бомбере. Знаменитость была запечатлена на размещенном снимке в джинсах, серебристых кедах и розовой вязаной кофте.