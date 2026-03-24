20:06, 24 марта 2026

Стюардесса перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог у пассажирки самолета

Стюардесса JetBlue подала пассажирке сухой лед на рейсе в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Стюардесса авиакомпании JetBlue перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог ноги у пассажирки самолета в США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 31 марта 2025 года, однако пострадавшая подала иск только спустя год. Жительница США Патриция Матценбахен утверждает, что получила ожог и повреждения тканей левой ноги на рейсе из Нью-Йорка до Парижа (Франция).

По ее словам, во время полета она попросила бортпроводников принести ей лед для снятия отека с левой ноги. Вместо пакета с обычным льдом стюардесса подала женщине сверток с сухим. В результате прямого контакта с кожей пассажирка получила телесные повреждения, которые, по ее словам, носят постоянный характер.

В иске Матценбахен потребовала судебного разбирательства и возмещения ущерба, который определят по ходу разбирательства.

Ранее четырехлетняя девочка обожглась кипятком на борту самолета по вине стюардессы. Последняя передала незакрытый пластиковый стаканчик с горячей водой ребенку.

