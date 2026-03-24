Компьютеры подорожают на треть

UDN: Asus и другие производители компьютеров поднимут цены на 30 %

Тайваньский производитель компьютеров ASUS из-за кризиса значительно поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает китайское издание United Daily News (UDN).

В отчете говорится, что из-за роста цен на оперативную память и накопители производители персональных компьютеров (ПК) переживают трудные времена, поддерживая элементы цепочки поставок. В том числе, из-за этого ASUS собралась поднять цены на розничную продукцию — компьютеры и аксессуары — на 30 процентов.

В отчете уточняется, что пока что фирма собралась пересмотреть цены для потребителей только в Тайване. Однако специалисты полагают, что рост цен затронет весь глобальный рынок. Также ожидается, что примеру ASUS — одного из крупнейших производителей ПК — последуют другие компании. В материале говорится, что это «жизненно необходимо для поддержания прибыли».

«В конце концов, все бренды в настоящее время сталкиваются с дефицитом и ростом цен на оперативную память, твердотельные накопители и процессоры», — заключили авторы отчета.

В середине февраля власти Германии запретили продажи в стране компьютеров ASUS и Acer из-за нарушения патентов. Суд в Мюнхене постановил, что компании незаконно использовали технологии Nokia.