Компьютеры ASUS и Acer запретили продавать в европейской стране

PC Welt: В Германии запретили продажи компьютеров ASUS и Acer из-за Nokia

В Германии запретили продажи компьютеров ASUS и Acer из-за нарушения патентов. Об этом сообщает немецкое издание PC Welt.

Суд Мюнхена запретил продажу настольных и портативных персональных компьютеров (ПК) брендов ASUS и Acer на территории Германии. Точная причина запрета не раскрывается, но журналисты заявили, что он связан с нарушением патентов компании Nokia. ASUS и Acer уже отреагировали на запрет и пообещали разобраться.

Ранее Nokia подала в суд на ASUS, Acer и Hisense, обвинив производителей электроники в нарушении ряда патентов. Известно, что Hisense пошла навстречу Nokia и оплатила лицензионные сборы, чтобы договориться до суда. В материале говорится, что Nokia заявила о незаконном использовании трех патентов, связанных с кодированием видео.

В Acer заявили, что уважают интеллектуальную собственность других компаний и поэтому временно приостановили продажу спорной продукции. «Одновременно мы изучаем возможность дальнейших юридических действий для скорейшего достижения справедливого решения», — заметили в компании. В ASUS отметили, что им пришлось закрыть свой интернет-магазин до вынесения «справедливого решения».

«Пока ситуация полностью не разрешится, сложно предсказать, когда Acer и Asus снова разрешат продавать ноутбуки и настольные ПК в Германии», — подытожили в PC Welt. Журналисты заметили, что компьютеры ASUS и Acer пока можно найти у некоторых ретейлеров.

