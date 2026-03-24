Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 24 марта 2026

Кризисная российская отрасль получила новую поддержку

Правительство РФ продлило сроки уплаты НДПИ и страховых взносов для угольщиков
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предприятия угольной отрасли России получили новую поддержку в части переноса уплаты обязательных платежей. В том числе налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховые взносы им можно будет заплатить до 30 апреля включительно. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

До этой даты к предприятиям не станут применять взыскания за задолженность по налогам и страховым взносам, если только в их отношении не возбуждена процедура банкротства. Кроме того, погашать задолженность по взносами и НДПИ компании смогут равными частями с мая по ноябрь 2026 года.

Премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал, что действие мер поддержки продолжается в условиях сохраняющейся негативной конъюнктуры.

На фоне низких мировых цен и западных санкций убытки российских угольных компаний в 2025 году, по данным Росстата, превысили 400 миллиардов рублей. При этом замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов полагает, что в текущем году до конца года предприятия отрасли получат совокупный убыток, превышающий 500 миллиардов рублей.

До этого Андрей Панов, глава правительства Кузбасса, основного угольного региона страны, предупредил, что 2026 год окажется для угольщиков хуже, чем крайне сложный 2025-й. По его словам, к усугублению проблем приведет тот факт, что кризис угольной отрасли принял затяжной характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok