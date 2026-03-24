Мир
07:52, 24 марта 2026Мир

Посол высказался о последствиях удара ВСУ по Брянску для Украины

Посол Келин: Удар ВСУ по Брянску повлечет самые печальные последствия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что недавняя атака Вооруженных сил Украины по Брянску с применением британских ракет не останется без ответа.

В беседе с корреспондентом ТАСС дипломат подчеркнул, что для причастных к этому теракту наступят «самые печальные последствия».

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.

Позже, 21 марта, сообщалось, что в больницах остаются двенадцать человек после атаки.

