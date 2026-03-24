12:32, 24 марта 2026Россия

Поступившая в девять лет в МГУ Теплякова открыла практику как психолог

«Известия»: Получившая диплом психолога Теплякова берет по 50 тысяч за прием
Майя Назарова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, которая в 9 лет поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, открыла практику как психолог. Ее отец Евгений Тепляков рассказал «Известиям», что дочь берет по 50 тысяч рублей за прием.

Мужчина отметил, что в 13 лет Теплякова получила диплом Российского государственного гуманитарного университета по направлению «педагог-психолог». Девочка также успела пройти профессиональную переподготовку.

Тепляков подчеркнул, что дочь проводит консультации для детей и взрослых. Спрос на ее услуги довольно высок, утверждает родитель. Сумма одной консультации может доходить до 50 тысяч рублей.

«Работать "за хлеб" у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И надеюсь, что детям никогда не придется работать "за еду", чтобы прокормить себя», — сказал он.

До этого стало известно, что отца Тепляковой обвиняли в избиении пенсионерки. Мужчина в свою очередь свою причастность отрицал.

Летом прошлого года Тепляков пожаловался на попытку выселить его из съемной квартиры. Якобы владелец квартиры выломал дверь в жилье, в котором находились беременная жена мужчины и дети.

