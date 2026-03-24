Россия
15:20, 24 марта 2026

Появились кадры из взорвавшегося многоэтажного дома в Севастополе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео из пятиэтажного дома в Севастополе, где произошел мощный взрыв. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видны обломки дома и вещи, лежащие на бетонной лестнице. Вход в квартиру разрушен.

Помимо того, видно, как множество бетонных конструкций лежат возле взорвавшегося дома. Также на кадры попали несколько людей.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом.

    Последние новости

    Отсидевший «до звонка» Олег Митволь вышел на свободу. Чем он займется и почему требует пересмотра дела о хищении миллиарда рублей?

    Автомобилисты помешали экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе

    Найден простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

    Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

    В Подмосковье с 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг ее погибшего на СВО отца

    Появились кадры из взорвавшегося многоэтажного дома в Севастополе

    Раскрыта судьба подавшего сигнал бедствия бомбардировщика США

    В Москве наступил «мапрель»

    Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

    Рыси атаковали российские регионы и попали на видео

    Все новости
