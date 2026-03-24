Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

Тяжело раненную при взрыве в Севастополе девочку будут оперировать

Девочку, которая получила тяжелые ранения при взрыве в многоэтажном доме в Севастополе, будут оперировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского здравоохранения.

«Девочка очень тяжелая, там ее, скорее всего, будут оперировать, там сложные повреждения внутренних органов», — сказал он.

По его словам, некоторых пострадавших уже отпустили из больницы.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом.