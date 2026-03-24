Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:27, 24 марта 2026Россия

Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

Тяжело раненную при взрыве в Севастополе девочку будут оперировать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Девочку, которая получила тяжелые ранения при взрыве в многоэтажном доме в Севастополе, будут оперировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского здравоохранения.

«Девочка очень тяжелая, там ее, скорее всего, будут оперировать, там сложные повреждения внутренних органов», — сказал он.

По его словам, некоторых пострадавших уже отпустили из больницы.

Мощный взрыв в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе произошел в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих, включая многодетную мать, спасти не удалось. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, жила воцерковленная семья с ребенком-готом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok