Раскрыта неожиданная причина развития болезни почек

CJASN: Жара повышает распространенности хронической болезни почек

Ученые выяснили, что высокая температура воздуха связана с ростом распространенности хронической болезни почек и терминальной почечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные по округам США. Работа опубликована в Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN).

Авторы изучили статистику по хронической болезни почек среди людей старше 65 лет за 2005–2019 годы, а также данные по терминальной стадии заболевания почек за 2010–2019 годы. Оказалось, что каждый дополнительный 1 °C среднегодовой температуры связан с ростом распространенности диагностированной хронической болезни почек на 0,23 процентного пункта. Одновременно число новых случаев терминальной почечной недостаточности увеличивалось на 1,37 на 100 тысяч человек.

Связь усиливалась в периоды жары. Чем выше были температурные пороги и чем дольше длились волны тепла, тем сильнее росли риски. Особенно выраженной эта зависимость оказалась в бедных округах, за пределами крупных городов, а также на юге и северо-западе США.

Ученые отмечают, что почки особенно чувствительны к перегреву и обезвоживанию. По их мнению, полученные результаты показывают, что климатические факторы нужно учитывать при профилактике болезней почек — прежде всего в наиболее уязвимых сообществах.

Ранее стало известно, что соединение из кожуры апельсина замедляет развитие хронической болезни почек.