03:26, 24 марта 2026

Раскрыта подготовка НАТО к сценарию ядерного удара по России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Государства-члены НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по территории России. О подготовке рассказал постоянный представитель РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, его слова приводят «Известия».

«Все эти действия идут в русле планомерного наращивания возможностей по реализации стратегии "совместного ядерного планирования". Как вы понимаете, противником "коллективный Запад", не скрывая это, рассматривает Российскую Федерацию. Более того, совершенно лицемерно использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики», — указал дипломат.

Гатилов добавил, что растет число неядерных стран, входящих в альянс, которые вовлекаются в схемы «общеевропейского ядерного сдерживания».

