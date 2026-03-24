07:30, 24 марта 2026Россия

Раскрыты детали атаки ВСУ на Россию после слов о готовности Зеленского к заключению мира

Средства ПВО России за ночь с 23 на 24 марта сбили 55 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за ночь с 23 на 24 марта сбили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной атаки раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись среди прочих Калужская, Тульская, Липецкая области, а также Крым. Кроме того, БПЛА был уничтожен и над акваторией черного моря. Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Массированная атака была совершена ВСУ после слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Владимира Зеленского к заключению мира. Рютте объявил, что провел с Зеленским полуторачасовой разговор, в ходе которого выяснил, что тот якобы готов пойти на сделку.

Ранее сообщалось, что Украина 23 марта нанесла целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области.

