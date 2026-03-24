Раскрыты два ночных симптома рака

Surrey Live: Сильная ночная потливость и бессонница могут быть симптомами рака

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK назвали два ночных симптома рака, которые не стоит оставлять без внимания. Их слова передает издание Surrey Live.

Специалисты заявили, что на развитие рака могут указывать бессонница и сильная ночная потливость, регулярно нарушающие ночной отдых. При этом такие проявления не всегда связаны с онкологическими процессами и могут возникать из-за стресса, инфекций, приема лекарств или гормональных изменений.

Однако, по словам врачей, если симптомы появляются внезапно или становятся непривычно выраженными, это должно стать поводом обратиться к врачу. Особенно насторожить должны обильная ночная потливость в совокупности с высокой температурой без причины, боль, тошнота. «Важно понимать, что именно для вас является нормой, и обращаться к врачу при любых необычных изменениях», — подчеркнули специалисты Cancer Research UK.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала об одном изменении, которое часто замечают пациенты с раком желудка. По ее словам, многие из них начинают ощущать отвращение к мясу и другим белковым продуктам.