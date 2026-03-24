18:44, 24 марта 2026Россия

Раскрыты последствия взрыва дома в Севастополе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Все квартиры повреждены в подъезде после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе. Последствия произошедшего раскрыл побывавший на месте происшествия корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, в подъезд, где произошел взрыв, никого не пускают. На месте происшествия до сих пор ведется разбор завалов.

Сообщается, что во всех квартирах в подъезде дома выбило стекла. Также стекла выбиты в доме напротив, повреждены балконы.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Ранее были опубликованы снятые изнутри здания кадры.

