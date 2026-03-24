18:05, 24 марта 2026

Роднина объяснила невозможность участия российских фигуристов в чемпионате мира

Роднина объяснила невозможность участия российских фигуристов в ЧМ санкциями ISU
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила невозможность участия российских фигуристов в чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат заявила, что отечественные спортсмены смогли выступить на Олимпийских играх 2026 года по просьбе Международного олимпийского комитета, однако санкции Международного союза конькобежцев (ISU) действуют на протяжении сезона. «Летом пройдет конгресс ISU, на нем могут быть приняты какие-либо решения», — посчитала она.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 марта в Чехии.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года ISU рассматривал возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях.

