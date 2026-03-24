02:48, 24 марта 2026Наука и техника

Россиян предупредили о серьезных последствиях приема витамина D

Игнатиади: Бесконтрольный прием витамина D может вызвать нарушение функции почек
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Эндокринолог, диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анастасия Игнатиади в разговоре с «Известиями» предупредила о последствия самолечения витамином D, которое стало все чаще встречаться в жизни россиян без предварительных анализов.

По словам Игнатиади, интерес к витамину D связан с активным обсуждением его пользы в сети и средствах массовой информации, с появлением новых научных данных о том, что он лечит широкий спектр заболеваний, в числе которых даже некоторые виды рака.

«Кроме того, все больше врачей различных специальностей назначают проверку уровня витамина D и его прием», — отметила эндокринолог.

Однако у всего есть противопоказания и бесконтрольный прием витаминов также может сказаться на организме негативно.

Избыточное потребления витамина D может привести не только к гиперкальциемии, но и к нарушениям функции почек, сердечно-сосудистой системы и многим другим негативным последствиям.

Поэтому, эксперт подчеркнула, что крайне важно не следовать простым рекомендациям в интернете, потому что все люди разные, а сдавать анализы и консультироваться с врачом. А уже при выборе витамина, обращать внимание на производителя, наличие регистрационного удостоверения, состав и срок годности препарата.

