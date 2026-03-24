Россиянка отказалась забирать тело младенца из морга по одной причине

20:50, 24 марта 2026Россия

Жительница Карелии не стала забирать тело сына из морга из-за врачей
Марк Леонов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жительница Карелии Анастасия отказалась забирать тело сына-младенца из морга из-за врачей, которых она винит в смерти ребенка. Об этой причине она рассказала E1.RU.

По словам женщины, она привезла младенца, которому едва исполнился месяц, в больницу в плохом состоянии. Ребенок казался дезориентированным, его кожа стала бордовой, а мышцы свело от спазмов. В больнице Приозерска в Ленинградской области, куда Анастасия привезла сына, как утверждается, не оказалось специалиста по УЗИ и лаборанта для забора анализов, а принимавшая мать с ребенком врач сказала, что у младенца просто колики.

«Я ходила за доктором по пятам, просила перевезти сына в Санкт-Петербург, но мне сказали: "Мамочка, перестаньте вы истерить. Никуда мы вас с кишечными коликами отправить не можем"», — вспоминает Анастасия разговор с доктором. В итоге ребенку становилось все хуже, через несколько часов наступила смерть — оказалось, что врачи приняли за колики внутреннее кровотечение.

Россиянка не забирает тело из морга, так как ждет экспертиз. При этом следователи, по ее словам, уже дали разрешение на кремацию.

Если тело ребеночка сожгут, потом мне просто скажут: нет тела — нет дела

Анастасия

В итоге после смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Оно открыто по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что сотрудники морга в Рязанской области предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты маркетплейса.

