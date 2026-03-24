Российские войска поразили завод по производству систем наведения для ракет и БПЛА ВСУ

Российские войска поразили завод по производству навигационных систем для ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Полтавской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Завод производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет», — рассказал он. По словам подпольщика, на месте произошел сильный взрыв, после которого начался пожар. Локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов.

Он добавил, что украинские военные использовали заброшенные цеха предприятия в качестве складов для военной продукции и мест временного размещения личного состава.

Ранее стало известно, что ночью российские войска нанесли серию ударов по объектам на Украине. В частности, дроны и баллистические ракеты атаковали Полтаву.