15:14, 24 марта 2026

Рыси атаковали российские регионы и попали на видео

Рыси вышли на улицы регионов Центральной России и попали на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Рыси атаковали регионы Центральной России — животные массово выходят на улицы, забираются на крыши домов и едят кошек. Хищники попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Представители семейства кошачьих вышли к людям из-за аномально снежной зимы — они проголодались и ищут пропитания в оживленных населенных пунктах. Рысей уже заметили в Костромской, Калужской, Ивановской и Владимирской областях.

Иногда хищники заходят прямо в центр поселков. Так, в Ивановской области рысь с детенышами приходила в населенный пункт три недели подряд. По словам россиян, за это время животные уничтожили почти всех домашних кошек.

Отловить животных удалось только накануне. При этом стрелять в рысей нельзя — они занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

Ранее в селе под Владивостоком леопард забрался на чердак дома и попал на видео. Жителям пришлось выгонять представителя семейства кошачьих выстрелами из ружья. Животное немного повозилось внутри и покинуло помещение.

