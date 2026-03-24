Губернатор Сальдо: В структурах власти Украины идет борьба за выживание

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС, что представители властных структур Украины ведут между собой борьбу за выживание, что напрямую влияет на качество принимаемых решений.

Комментарий главы региона стал реакцией на слова депутата Верховной рады Ярослава Железняка, который ранее констатировал кризис государственного управления на Украине.

«Ситуация там давно вышла из состояния управляемой политики и превратилась в борьбу за выживание внутри самой власти. Когда депутатов пытаются держать в тонусе угрозами мобилизации, то есть методами запугивания и давления, это не государственное управление», — подчеркнул Сальдо.

По его мнению, в таких условиях решения принимаются не в интересах людей, а исходя из того, кто оказывается сильнее на конкретный момент.

Ранее Сальдо заявил, что украинские власти, несмотря на сохранение внешней поддержки, фактически оставили без внимания социально-экономическую ситуацию в стране.