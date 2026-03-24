Перечислены вредные функции смартфонов Samsung

В Android Authority перечислили бесполезные функции смартфонов Samsung

Журналисты издания Android Authority раскрыли функции и настройки смартфонов Samsung, которые нужно отключить сразу после приобретения нового устройства. Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы посоветовали пользователям избавиться от клавиатуры Samsung — «на ней сложно печатать, ужасная автокоррекция, бесполезный голосовой ввод». В числе прочих журналисты перечислили вредную функцию разделенных уведомлений, которую можно деактивировать через настройки панели.

Также журналисты рекомендовали выключить боковые панели — интерактивные области, которые появляются на экране устройства сбоку при использовании жеста смахивания. Неудобный, по мнению специалистов, ярлык Samsung Wallet тоже следует отключить — это можно сделать через настройки быстрого доступа.

В материале говорится, что пользователи могут выключить жест смахивания, который позволяет создавать скриншоты экрана. «На бумаге он кажется удобным, но на деле я случайно делаю скриншот каждый раз, когда протираю экран от пятен или пыли», — объяснил журналист Джо Маринг.

Ранее выяснилось, что в новых смартфонах Samsung есть скрытая функция веб-камеры. Она активируется при подключении телефонов к компьютеру по проводу.