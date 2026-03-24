Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:54, 24 марта 2026

Перечислены вредные функции смартфонов Samsung

В Android Authority перечислили бесполезные функции смартфонов Samsung
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Журналисты издания Android Authority раскрыли функции и настройки смартфонов Samsung, которые нужно отключить сразу после приобретения нового устройства. Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы посоветовали пользователям избавиться от клавиатуры Samsung — «на ней сложно печатать, ужасная автокоррекция, бесполезный голосовой ввод». В числе прочих журналисты перечислили вредную функцию разделенных уведомлений, которую можно деактивировать через настройки панели.

Также журналисты рекомендовали выключить боковые панели — интерактивные области, которые появляются на экране устройства сбоку при использовании жеста смахивания. Неудобный, по мнению специалистов, ярлык Samsung Wallet тоже следует отключить — это можно сделать через настройки быстрого доступа.

В материале говорится, что пользователи могут выключить жест смахивания, который позволяет создавать скриншоты экрана. «На бумаге он кажется удобным, но на деле я случайно делаю скриншот каждый раз, когда протираю экран от пятен или пыли», — объяснил журналист Джо Маринг.

Ранее выяснилось, что в новых смартфонах Samsung есть скрытая функция веб-камеры. Она активируется при подключении телефонов к компьютеру по проводу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok